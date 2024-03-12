Mutlu Metin kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı Mutlu Metin kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı Mutlu Metin kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mutlu Metin kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı Mutlu Metin nereli? Detaylar haberimizdedir…

MUTLU METİN KİMDİR?

Mutlu Metin, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi İzmir Bergama Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.