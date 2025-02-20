Muslera neden yok? Galatasaray AZ Alkmaar Muslera neden oynamıyor sakat mı, cezalı mı? Muslera gitti mi, ayrıldı mı? (UEFA Avrupa Ligi)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında AZ Alkmaar'ı konuk edecek. Sarı kırmızılılarda AZ Alkmaar maçı öncesinde sürpriz gelişme yaşandı. Galatasaray AZ Alkmaar Muslera neden oynamıyor sakat mı, cezalı mı? Muslera gitti mi, ayrıldı mı? Muslera neden yok?

GALATASARAY ZORU BAŞARMAYA ÇALIŞACAK

RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Gary Beswick ve Ian Hussin yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Sam Barrott'un üstleneceği müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Darren England olacak. VAR odasında England'ın yardımcısı Stuart Attwell olacak.

Bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatında düzenlenen "Kupa 2"de normal sezonu 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamlayan sarı-kırmızılı takım, 14. olarak play-off turuna yükseldi. Bu turda AZ Alkmaar ile eşleşen Galatasaray, rakibiyle Hollanda'da yaptığı ilk maçı 4-1 kaybetti.

Galatasaray'ın adını son 16 turuna yazdırması için yarınki karşılaşmada 4 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak. Üç farklı sarı-kırmızılı takım galibiyeti müsabakanın uzamasını sağlayacak. Diğer skorlarda ise Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erecek.

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MUSLERA NEDEN YOK?

Fernando Muslera karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Okan Buruk'un tercihi nedeniyle Muslera yedek kulübesin de oturuyor.