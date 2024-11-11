Jose Mourinho'nun Türk futbolcu ile ilgili açıklama yapmıştı. Mourinho'nun bu açıklamasının ardından ilk cevap Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'dan geldi. Muslera'nın Mourinho'ya ne söylediği merak ediliyor. Futbol severler, bu konu hakkındaki detayları araştırıyor. Peki, Muslera, Mourinho'ya ne dedi? Muslera'dan olay sözler!

MUSLERA NE DEDİ?

Muslera, Samsunspor maçının ardından, "14 yıl içerisinde 17 tane kupa kazandım ben. Buranın tarihinde benden başka kimse kazanmadı bu kadar. Benim yaptığım şeyleri, Türk futboluna olan katkılarımı düşünürseniz benim sürekli olarak Türk futbolunu ilerletme gibi bir düşüncem var. Bakıyoruz, 4 ay önce gelmiş bir teknik direktör birçok şey söylüyor, Türk futbolunu kötülüyor. İstemiyorsa gidebilir. Böyle şeyler söylüyor, ona hiç kimse bir şeyler söylemiyor. Artık ona da birilerinin bir şeyler söylemesi gerekiyor" demişti.

Jose Mourinho