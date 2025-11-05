Murat Ülker ve Rahmi Koç'un mütevazı akşam yemeği! Masadaki detay dikkatlerden kaçmadı

Dünyaca ünlü Forbes Dergisi'nin Türkiye'nin En Zenginleri Listesi'nde yer alan iki ünlü iş insanı Balat'ta bir restoranda mütevazı bir akşam yemeğinde görüntülendi.

MURAT ÜLKER ZİRVEYİ KAPTIRMIŞTI

2 yıldır "Türkiye'nin en zengin iş insanı" unvanına sahip olan ancak son dönemde birinciliği Chobani şirketinin sahibi Hamdi Ulukaya'ya kaptıran Murat Ülker, 2,2 milyar dolarlık servetiyle bu yıl 10. sıraya gerileyen Rahmi Koç ile yemek yedi.

MASADAKİ DETAY SES GETİRDİ

5,4 milyar dolar servete sahip olan Murat Ülker'in yemek sırasında hayli keyifli olduğu görülürken, Rahmi Koç'un önünde duran kapaklı kaplar ise dikkatlerden kaçmadı.