Haberler

Murat Ülker ve Rahmi Koç'un mütevazı akşam yemeği! Masadaki detay dikkatlerden kaçmadı

Murat Ülker ve Rahmi Koç'un mütevazı akşam yemeği! Masadaki detay dikkatlerden kaçmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin en zenginleri listesinde yer alan iki iş insanı Murat Ülker ve Rahmi Koç mütevazı bir akşam yemeğinde bir araya geldi. 5,4 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin En Zenginleri Listesi 2. sırada bulunan Ülker'in hayli keyif olduğu dikkatlerden kaçmazken, 2,2 milyar dolarlık servetiyle bu yıl 10. sıraya gerileyen Rahmi Koç'un masada önünde duran kapaklı kaplar dikkat çekti.

  • Murat Ülker'in serveti 5,4 milyar dolar olarak belirtildi.
  • Rahmi Koç'un serveti 2,2 milyar dolar olarak belirtildi.
  • Murat Ülker ve Rahmi Koç Balat'ta bir restoranda akşam yemeğinde görüntülendi.

Dünyaca ünlü Forbes Dergisi'nin Türkiye'nin En Zenginleri Listesi'nde yer alan iki ünlü iş insanı Balat'ta bir restoranda mütevazı bir akşam yemeğinde görüntülendi.

MURAT ÜLKER ZİRVEYİ KAPTIRMIŞTI

2 yıldır "Türkiye'nin en zengin iş insanı" unvanına sahip olan ancak son dönemde birinciliği Chobani şirketinin sahibi Hamdi Ulukaya'ya kaptıran Murat Ülker, 2,2 milyar dolarlık servetiyle bu yıl 10. sıraya gerileyen Rahmi Koç ile yemek yedi.

MASADAKİ DETAY SES GETİRDİ

5,4 milyar dolar servete sahip olan Murat Ülker'in yemek sırasında hayli keyifli olduğu görülürken, Rahmi Koç'un önünde duran kapaklı kaplar ise dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
2026 hac kuraları çekildi! Sonuçlar e-Devlet'ten açıklanacak

2 milyon kişinin beklediği kura çekildi! Sonuçlar e-Devlet'te
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB'ye veri sızıntısı soruşturması! Bakan Yerlikaya infial yaratan iddiayı yalanladı

Bakan Yerlikaya'yı küplere bindiren iddia: Alçak bir algı çalışması
Şampiyonlar Ligi'nde gece yarısı Arda Güler krizi: Onu neden orada oynattın?

Şampiyonlar Ligi'nde gece yarısı Arda krizi: Onu neden orada oynattın?
Aydın'daki bağ evinde patlama! Dakikalar içinde küle döndü

Ali Koç'un evinde patlama! Dakikalar içinde küle döndü
Ünlü Rus model, Türkiye'de kendisini en çok şaşırtan şeyi açıkladı

Ünlü Rus model, Türkiye'de kendisini en çok şaşırtan şeyi açıkladı
İBB'ye veri sızıntısı soruşturması! Bakan Yerlikaya infial yaratan iddiayı yalanladı

Bakan Yerlikaya'yı küplere bindiren iddia: Alçak bir algı çalışması
Atlas Okyanusu'nda 1,7 ton uyuşturucu madde taşıyan denizaltı ele geçirdi

Denizaltıdan çıkanlar soluğu okyanusta alan polisi bile şaşırttı
Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Orkun Kökçü ve Sergen Yalçın PFDK'ya sevk edildi

Kırmızı kartların bedeli ağır oldu! Orkun ve Sergen'e büyük şok
Yangında 5 çocuğu ölmüştü! Anneye neticeyi öngörmesi mümkün olmadığı için ceza verilmemiş

5 çocuğu yangında ölmüştü! İşte anneye ceza verilmemesinin gerekçesi
Kadın yolcular tartıştı, bedeli taksici ödedi

Kadın yolcular tartıştı, bedeli taksici ödedi
Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı

2 holdinge kayyum atandı
Kilosu etle yarışıyor! Japonların gözdesi 'beyaz altın'da hasat başladı

Japonların gözdesi "beyaz altın"da hasat başladı
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Kimlik isteyen polise sosyal medyasını açtı, 46 bin lira ceza yedi

Kimlik isteyen polise sosyal medyasını açtı, 46 bin lira ceza yedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.