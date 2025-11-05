Murat Ülker ve Rahmi Koç'un mütevazı akşam yemeği! Masadaki detay dikkatlerden kaçmadı
Türkiye'nin en zenginleri listesinde yer alan iki iş insanı Murat Ülker ve Rahmi Koç mütevazı bir akşam yemeğinde bir araya geldi. 5,4 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin En Zenginleri Listesi 2. sırada bulunan Ülker'in hayli keyif olduğu dikkatlerden kaçmazken, 2,2 milyar dolarlık servetiyle bu yıl 10. sıraya gerileyen Rahmi Koç'un masada önünde duran kapaklı kaplar dikkat çekti.
Dünyaca ünlü Forbes Dergisi'nin Türkiye'nin En Zenginleri Listesi'nde yer alan iki ünlü iş insanı Balat'ta bir restoranda mütevazı bir akşam yemeğinde görüntülendi.
MURAT ÜLKER ZİRVEYİ KAPTIRMIŞTI
2 yıldır "Türkiye'nin en zengin iş insanı" unvanına sahip olan ancak son dönemde birinciliği Chobani şirketinin sahibi Hamdi Ulukaya'ya kaptıran Murat Ülker, 2,2 milyar dolarlık servetiyle bu yıl 10. sıraya gerileyen Rahmi Koç ile yemek yedi.
MASADAKİ DETAY SES GETİRDİ
5,4 milyar dolar servete sahip olan Murat Ülker'in yemek sırasında hayli keyifli olduğu görülürken, Rahmi Koç'un önünde duran kapaklı kaplar ise dikkatlerden kaçmadı.
