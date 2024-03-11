Murat Aslandoğdu kimdir? Memleket Partisi Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı Murat Aslandoğdu kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi Ankara Pursaklar Belediye Başkan adayı ise Murat Aslandoğdu oldu. Murat Aslandoğdu kimdir? Murat Aslandoğdu nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MURAT ASLANDOĞDU KİMDİR?

Yapı ressamı olduğu bilinen Murat Aslandoğdu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi'nin Ankara Pursaklar Belediye Başkan adayıdır.