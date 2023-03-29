Geçtiğimiz sene 24 Ocak'ta vefat eden Yeşilçam'ın usta sanatçısı Fatma Girik'in annesi Münevver Ukav, 19 Mart'ta evinde fenalaştı. Sevenleri ise Münevver Ukav öldü mü? Fatma Girik annesi Münevver Ukav neden öldü? araması yaptı.

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Fatma Girik'in 99 yaşındaki annesi Münevver Ukav'ın sağlık durumu merak ediliyor. Sevilen büyük ismin kötü gününde sevenleri ve hayranları yanında oldu. Arama motorlarında ise Münevver Ukav öldü mü? Fatma Girik annesi Münevver Ukav neden öldü? araması yapıldı.

MÜNEVVER UKAV ÖLDÜ MÜ?

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Fatma Girik'in 99 yaşındaki annesi Münevver Ukav, Kovid-19 tedavisi gördüğü Bodrum Devlet Hastanesi'nde vefat etti. Girik de geçtiğimiz sene annesi gibi çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Ukav'ın acı haberini alan yakınları derin üzüntü yaşadı. Ukav'ın cenaze programı henüz netleşmezken, Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik de Kovid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirmişti. Girik'in cenazesi, 28 Ocak'ta Torba Mezarlığı'nda hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilmişti.