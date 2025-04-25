Muharrem Tuna: Türkiye turizmde hızlı büyüyor ve geleceği çok parlak

Haberler.com'da Abdurrahman Yazıcı'nın sunduğu programa katılan Prof. Dr. Muharrem Tuna, Türkiye'nin turizmdeki büyüme grafiğini, gelecek hedeflerini ve sektörün ekonomiye katkılarını anlattı. Tuna, tanıtım çalışmalarının önemine ve turizmin dört mevsime yayılması gerektiğine dikkat çekti.

"TÜRKİYE'YE GELEN TURİST SAYISI VE GELİRLERİ SÜREKLİ ARTIYOR"

Prof. Dr. Muharrem Tuna, Türkiye'nin turizm alanında uzun süredir istikrarlı bir büyüme sergilediğini belirtti. "Türkiye'ye gelen turist sayısı ve turizm gelirleri birkaç istisna dışında yaklaşık 20-25 yıldan beri sürekli artıyor" diyen Tuna, ülkenin zengin doğal ve kültürel kaynaklarının bu büyümede büyük pay sahibi olduğunu vurguladı. Türkiye'nin çok zengin bir coğrafyada yer aldığını da sözlerine ekledi.

"TURİZMİ DÖRT MEVSİME YAYMAK ZORUNDAYIZ"

Tuna, turizmin sadece belirli bir döneme sıkışmasının ekonomik ve sosyal sorunlara yol açtığını belirterek, "Turizmi dört mevsime yaymazsak, yayma gayreti içinde olmazsak ülke açısından büyük sıkıntı doğar" dedi. Ayrıca, yerel lezzetlerin ve kültürel deneyimlerin turistlerin seyahat tercihlerini etkilediğini vurgulayan Tuna, filmler ve diziler aracılığıyla yapılan tanıtımın turizme ciddi katkılar sağladığını ifade etti.

"TÜRKİYE TURİZMDE HIZLI BÜYÜYOR VE HEDEF BÜYÜK"

Türkiye'nin turizmde rakiplerinden daha hızlı büyüdüğünü söyleyen Prof. Dr. Tuna, "Türkiye'nin 2028 için turizm geliri hedefi 100 milyar dolar, turist sayısı olarak da 82 milyon kişi" dedi. Tuna, turizm sektörünün sıcak para akışı sağladığını ve ekonomiye büyük bir çarpan etkisi yarattığını belirtti. Ayrıca, daha çok turist çekmenin yanı sıra, turist başına düşen gelirin artırılmasının da önemli bir hedef olduğunu vurguladı.