Liverpool ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray yönetiminin, yıldız futbolcunun menajeriyle bir ön görüşme yaptığı ve transfer için düğmeye bastığı iddia edildi. Muhammed Salah Galatasaray'a gelecek mi?

MUHAMMED SALAH GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

İngiliz basınından Sky'ın haberine göre, Liverpool ve Salah cephesinin beklentilerinin birbirinden uzak olduğu ve şu an için yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamadı. Salah'a ayrıca Suudi Arabistan ve Avrupa'dan da talipler olduğu kaydedilirken yıldız isim için yazılan kulüplerden biri de Galatasaray.

Sarı-Kırmızılılar'ın Liverpool ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan 32 yaşındaki sağ kanat Salah için düğmeye bastığı hatta Sarı-kırmızılı ekibin, Salah'ın menajeriyle ön görüşme yaptığı öne sürüldü.