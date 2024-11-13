Üye Girişi
Haberler

Muhammed Salah Galatasaray'a gelecek mi?

Muhammed Salah Galatasaray'a gelecek mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah'ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. İngiliz devi ile yeni kontrat görüşmelerini sürdüren ve henüz anlaşamayan Mısırlı yıldız için yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ederken ortaya atılan bir iddia sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Peki, Muhammed Salah Galatasaray'a gelecek mi?

Liverpool ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray yönetiminin, yıldız futbolcunun menajeriyle bir ön görüşme yaptığı ve transfer için düğmeye bastığı iddia edildi. Muhammed Salah Galatasaray'a gelecek mi?

MUHAMMED SALAH GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

İngiliz basınından Sky'ın haberine göre, Liverpool ve Salah cephesinin beklentilerinin birbirinden uzak olduğu ve şu an için yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamadı. Salah'a ayrıca Suudi Arabistan ve Avrupa'dan da talipler olduğu kaydedilirken yıldız isim için yazılan kulüplerden biri de Galatasaray.

Sarı-Kırmızılılar'ın Liverpool ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan 32 yaşındaki sağ kanat Salah için düğmeye bastığı hatta Sarı-kırmızılı ekibin, Salah'ın menajeriyle ön görüşme yaptığı öne sürüldü.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser skandalına ilişkin inceleme başlatıldı

Ankara Büyükşehir'in konser skandalına inceleme

 Antalya'da ölü bulunan kardeşlerle ilgili korkunç şüphe

Antalya'da ölü bulunan kardeşlerle ilgili korkunç şüphe

 Seçil Erzan'dan duruşma öncesi mahkeme başkanına mektup: Arda Turan'ı suçladı, tahliyesini istedi

Seçil Erzan'dan duruşma öncesi mahkeme başkanına mektup
5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti

5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Muhammed Salah Galatasaray'a gelecek mi? Batshuayi'yi dolandırıldı mı? Çarşamba günü hangi diziler var? 13 Kasım Çarşamba TV'de bu akşamki diziler! BUGÜN MAÇ YOK MU? 13 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Galatasaray Wolfsburg maçı hangi kanalda? Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman, hangi kanalda? Yasemin Gündoğan kim? Almanya Yasemin Gündoğan olayı nedir? Hakan Keleş kimdir? Hakan Keleş hangi takımları çalıştırdı? Till Lindemann İstanbul konseri ne zaman, nerede? Rammstein konseri ne zaman? Sahipsizler Melis kimdir? Sahipsizler Yusuf kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.