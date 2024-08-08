Üye Girişi
Haberler

Muhammed Furkan Özbek Olimpiyat Oyunları programı ve sonuçları! Milli halterci Muhammed Furkan Özbek'in bugün maçı saat kaçta, ne zaman?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları programında yer alan milli halterci Muhammed Furkan Özbek'in maçı bugün gerçekleşecek. Özbek'in maçının ne zaman ve saat kaçta olduğu merak konusu oldu. Milli sporcumuzun mücadelesi ve sonuçlarına dair detaylar takip ediliyor. Peki, Milli halterci Muhammed Furkan Özbek'in bugün maçı saat kaçta, ne zaman?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Milli halterci Muhammed Furkan Özbek mücadele ediyor. Muhammed Furkan Özbek'in bugün maçı var mı ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Muhammed Furkan Özbek Olimpiyat Oyunları programı ve sonuçları sporseverler tarafından araştırılıyor. Muhammed Furkan Özbek'in bugün maçı saat kaçta, ne zaman? Detaylar haberimizdedir...

İlgili Haberler
Muhammed Furkan Özbek kimdir? Milli halterci Muhammed Furkan Özbek kaç yaşında ve nereli?Muhammed Furkan Özbek kimdir? Milli halterci Muhammed Furkan Özbek kaç yaşında ve nereli?
8 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları Programı: Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?8 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları Programı: Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?

MUHAMMED FURKAN ÖZBEK PROGRAMI VE SONUÇLARI

Halter: Muhammed Furkan Özbek Erkekler 73 Kg 8 Ağustos Perşembe günü saat 20:30'da mücadele edecek.

Muhammed Furkan Özbek Olimpiyat Oyunları programı ve sonuçları! Milli halterci Muhammed Furkan Özbek'in bugün maçı saat kaçta, ne zaman?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Muhammed Furkan Özbek Muhammed Furkan Türkiye Paris Paris Gündem Spor Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title