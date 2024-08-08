Muhammed Furkan Özbek Olimpiyat Oyunları programı ve sonuçları! Milli halterci Muhammed Furkan Özbek'in bugün maçı saat kaçta, ne zaman?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Milli halterci Muhammed Furkan Özbek mücadele ediyor. Muhammed Furkan Özbek'in bugün maçı var mı ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Muhammed Furkan Özbek Olimpiyat Oyunları programı ve sonuçları sporseverler tarafından araştırılıyor. Muhammed Furkan Özbek'in bugün maçı saat kaçta, ne zaman? Detaylar haberimizdedir...

İlgili Haberler

MUHAMMED FURKAN ÖZBEK PROGRAMI VE SONUÇLARI

Halter: Muhammed Furkan Özbek Erkekler 73 Kg 8 Ağustos Perşembe günü saat 20:30'da mücadele edecek.