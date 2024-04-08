Müge Anlı CANLI İZLE! 8 Nisan Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Kayıp çocuğumuzu bulup babasına teslim etmiştik. Çocuğumuzun teşhis ettiği şahıs tutuklandı.

4 yaşındaki otizmli Özgür Erdoğmuş 31 Mart Pazar günü İstanbul Beyoğlu Kasımpaşa'dan kayıplara karışmıştı. Otizmli çocuk dikkatli bir izleyicinin ihbarıyla yayının ardından bulunmuştu. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çocuğun teşhis ettiği şahıs tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Çocuk giyim mağazasında ölü olarak bulundu. Derin dondurucuda saklanan çocuğun katiline ağırlaştırılmış müebbet.

Müge Anlı programında günlerce aranan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın cesedi derin dondurucuda bulunmuştu. Mehmet Aksu; çocuğa eziyet suçundan 7 yıl ve çocuğa karşı kasten öldürmeden 20 yıl toplamda 27 yıl ceza alırken, sevgilisi çocuğa eziyetten 7 yıl, beden ve ruh sağlığı yönünden kendini savunamayacak çocuğu kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Aç bırakılıp hayattan koparılan kızımızın davası. Babaanneye 29, halaya 26 yıl hapis cezası.

6 yaşındaki Elif Nur Tiftik açlıktan ve eziyetten hayatını kaybetmişti. Halaya 2 kardeşe eziyet suçundan 8 yıl 4 ay, Elif Nur'u kasten öldürme suçundan 18 Yıl 4 ay, toplam 26 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Babaanneye ise Elif Nur ve kardeşlerine eziyetten 10 yıl, Elif Nur'u kasten öldürme suçundan 19 yıl, toplamda 29 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Serpil Eken'e pahalıya patlayan aşk. ''Aldığım paraları geri ödedim.''

İddiaların odağındaki Kenan Sakın yayına bağlandı. Kenan Sakın "Serpil Hanım'a borcum yok. Serpil bana parasını verdi, bu doğrudur ama ben de ona parasını kuruşuna kuruşuna geri verdim" dedi. Kenan Bey, Serpil'in Facebook'tan arkadaşı olduğunu, sadece arkadaş olduklarını belirtti.

21 yaşındaki Nazire Yıldız ve 27 yaşındaki Cansu Gezer kayıp.

Nazire Yıldız, 31 Mart Pazar günü İstanbul'dan, 27 yaşındaki evli ve 4 çocuk annesi Cansu Gezer 15 Mart Cuma günü Antalya Kepez'den kayıplara karıştı.

MÜGE ANLI CANLI İZLE!

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi 10.00'da ATV'de yayınlanmaktadır.

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