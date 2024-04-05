Müge Anlı CANLI İZLE! 5 Nisan Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

151 gündür kayıptı, Müge Anlı bir dakikada buldu: ''24 yıllık karım yüzünden bahçede yattım.''

Mustafa Doğan can güvenliği olmadığını, karısıyla yüzleşmek için stüdyoya gelmek istemediğini söyledi. Hatice Hanım yüzleşmeden boşanmayacağını belirtti.

Yayını ihbar kabul eden Aile Bakanlığı'na bağlı uzmanlar aile bireyleri ile görüşme gerçekleştirdiler.

Abla Şerife kendisiyle eve dönmesi için kız kardeşini tatlı dille ikna etmeye çalıştı. 9 yaşındaki kız teyzesi ile sarıldı. Cemile Hanım, ablası ile gitmeye ikna oldu.

14 yaşındaki çocuk ile birlikte yürürken görülen kişi şüphelendirdi. Çocuğumuzun teşhis ettiği şahıs, adliyeye sevk edildi.

Kayıp çocuğun sabaha karşı Kasımpaşa'da genç bir kişiyle yürüdüğü güvenlik kameralarında yansımıştı. Çocuğun iddiaları üzerine baba savcılığa başvurdu. Otizmli, çocuğun yer göstermesiyle güvenlik kameralarına yansıyan kişi tutuklandı.

Sevim Yıldırım'ın cenazesini bulan Çoban konuştu. ''Oğlunun ilgisizliği dikkatimi çekti.''

Çoban, arazileri en iyi çobanların bileceğini buna rağmen Ergün'ün annesinin kaybında ilgisiz davrandığını belirtti. Cenazenin bulunduğu arsanın sahibi Satılmış Er ise bahsi geçen tarlayı bir sene ekip diğer sene ekmediğini, o sene de ekmediğini açıkladı.

MÜGE ANLI CANLI İZLE!

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi 10.00'da ATV'de yayınlanmaktadır.