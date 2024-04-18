MÜGE ANLI CANLI İZLE! 18 Nisan Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Metin Akpınar'ın babası olduğunu kanıtladı. Duygu Nebioğlu, annesini arıyor.

35 yaşında olduğunu açıklayan Duygu Nebioğlu, ruh yaşının daha yaşlı olduğunu, yıllardır biyolojik ailesini aramaya çok enerji harcadığını söyledi. Duygu Hanım Metin Akpınar'ın annesine tek gecelik bir ilişki muamelesi yaptığını bu yüzden kırgınlıkları odluğunu ifade etti. Duygu Hanım Yeşilçam ile büyüdüğünü, Metin Akpınar'ın babası olduğunu bilmeden ona hayran olarak büyüdüğünü anlattı. Duygu Hanım dört sene annesi ile skype'dan görüntülü konuştuklarını ama hiçbir araya gelmediklerini sonra da ona bir daha ulaşamadığını ifade etti.

Müge Anlı, Metin Akpınar'ın kızı ile ilgili açıklamasını okudu.

Duygu Nebioğlu, babasından manevi çocuklarına davrandığı gibi kendisine davranmasını beklediğini, bütün acılarını görüp el üstünde tutmasını istediğini söyledi.

Suphiye Hanım'ın arkadaşı canlı yayında. ''Duygu'nun annesini tanıyorum, Almanya'da yaşıyor.''

Yayına bağlanan Merve Kutlar, Duygu'nun annesi Suphiye Hanım'ın arkadaşı olduğunu Almanya'da yaşadığını ve Duygu'nun iki kardeşinin de Almanya'da olduğunu söyledi.

Yıllar önce haberi yapan gazeteci canlı yayında.

Gazeteci, bir annenin 4 evladını yoksul bir aileye bıraktığını öğrendiğini, konuyu haber yaptığını ardından çocukların annesi Suphiye Hanım'ın kendisine bir mektup gönderdiğini, mektupta ikizlerin babasının Metin Akpınar olduğunu yazdığını, konu ile ilgili yeni bir haber yazdığını ama haberin yayınlanmadığını açıkladı.

MÜGE ANLI CANLI İZLE!