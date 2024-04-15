MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor 2024? Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor 2024? Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercihleri bitti mi? soruları merak ediliyor. MSÜ tercih işlemlerini yapacak adaylar, "MSÜ tercihleri ne zaman, hangi gün bitiyor?" gibi soruların yanıtlarını arıyorlar. MSÜ tercihleri, personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilmektedir. MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor 2024? Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizdedir...

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR 2024?

2024 MSÜ tercih süreci 3 Nisan'da başladı ve son tercih günü MSB tarafından 10 Mayıs olarak belirlendi. Tercih işlemleri, adaylar tarafından personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçlarının haziran ayının ilk haftasında adaylarla paylaşılması planlanıyor. Bu sonuçlar, tercih yapan adaylar için önemli bir bilgi kaynağı olacak.