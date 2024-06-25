MSB BEDELLİ ASKERLİK 2024 AÇIKLAMASI! Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Bedelli askerlik ücretine zam var mı?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bedelli askerlik ücretini ve bedelli askerlik son başvuru tarihini açıkladı. 2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Bedelli askerlik ücreti düşer mi? merak ediliyor. 2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Bedelli askerlik ücreti düşer mi? Detaylar haberimizdedir…

2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2024 yılının başında bedelli askerlik ücreti yüzde 49,25 oranında artarak 122 bin 351 liradan 182 bin 608 liraya yükselmişti. Yeni bedelli askerlik ücreti, 3 Temmuz'da enflasyon farkının açıklanmasıyla netlik kazanacaktır.

MSB'DEN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığın sosyal medya hesabından açıklama geldi. Buna göre, "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran 2024 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

BEDELLİ ASKERLİĞE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun üçüncü maddesi uyarınca, her erkek vatandaşın askerlik çağı, 20 yaşına girdiği yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla başlar. Bu kapsamda, yükümlülerin e-Devlet üzerinden gerçekleştireceği işlemler için tıklayınız.