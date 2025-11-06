Mourinho'ya vuran vurana! 'Kendi seviyeme döndüm' dediği Benfica'da perişan oldu

Uefa Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Jose Mourinho'nun yönettiği Benfica ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Portekiz'de oynanan maçı Bayer Leverkusen, 1-0'lık skorla kazandı.

BENFICA 4 MAÇTA SIFIR ÇEKTİ

Estadio da Luz'da oynanan karşılaşmada Alman ekibi, 65. dakikada Patrik Schick'in golüyle sahadan galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 maçta da puan alamadı.

Benfica, Jose Mourinho yönetiminde bu sezon Avrupa arenasında adeta kabus yaşıyor. Portekiz ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 8 maçın 7'sini kaybetti.

MOURINHO'NUN SERİSİ DİBE VURDU

Kariyerinde iki kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Mourinho, Benfica'daki performansıyla eleştirilerin odağında. Taraftarlar, "Kendi seviyeme döndüm" açıklamasıyla büyük umut bağladıkları deneyimli teknik adamın takımı toparlayamamasına tepki gösteriyor.

LEVERKUSEN UMUTLANDI, BENFICA DİBE VURDU

Leverkusen bu galibiyetle puanını 5'e çıkarırken, Benfica sıfır puanla grubun son sırasına demir attı. Benfica, bir sonraki maçta Ajax deplasmanında, Leverkusen ise Manchester City karşısında sahne alacak.