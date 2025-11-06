Mourinho'ya vuran vurana! "Kendi seviyeme döndüm" dediği Benfica'da perişan oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zor günler geçiren Benfica, sahasında Bayer Leverkusen'e 1-0 mağlup olarak bu sezon Avrupa'da üst üste dördüncü yenilgisini aldı. Takımın başındaki Jose Mourinho, "Kendi seviyeme döndüm" sözlerinin ardından çıktığı maçlarda yine hayal kırıklığı yaşadı.
- Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 maçta puan alamadı.
- Bayer Leverkusen, Benfica'yı 1-0 mağlup etti.
- Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde son 8 maçın 7'sini kaybetti.
Uefa Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Jose Mourinho'nun yönettiği Benfica ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Portekiz'de oynanan maçı Bayer Leverkusen, 1-0'lık skorla kazandı.
BENFICA 4 MAÇTA SIFIR ÇEKTİ
Estadio da Luz'da oynanan karşılaşmada Alman ekibi, 65. dakikada Patrik Schick'in golüyle sahadan galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 maçta da puan alamadı.
Benfica, Jose Mourinho yönetiminde bu sezon Avrupa arenasında adeta kabus yaşıyor. Portekiz ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 8 maçın 7'sini kaybetti.
MOURINHO'NUN SERİSİ DİBE VURDU
Kariyerinde iki kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Mourinho, Benfica'daki performansıyla eleştirilerin odağında. Taraftarlar, "Kendi seviyeme döndüm" açıklamasıyla büyük umut bağladıkları deneyimli teknik adamın takımı toparlayamamasına tepki gösteriyor.
LEVERKUSEN UMUTLANDI, BENFICA DİBE VURDU
Leverkusen bu galibiyetle puanını 5'e çıkarırken, Benfica sıfır puanla grubun son sırasına demir attı. Benfica, bir sonraki maçta Ajax deplasmanında, Leverkusen ise Manchester City karşısında sahne alacak.