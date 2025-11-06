Haberler

Mourinho'ya vuran vurana! "Kendi seviyeme döndüm" dediği Benfica'da perişan oldu

Mourinho'ya vuran vurana! 'Kendi seviyeme döndüm' dediği Benfica'da perişan oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zor günler geçiren Benfica, sahasında Bayer Leverkusen'e 1-0 mağlup olarak bu sezon Avrupa'da üst üste dördüncü yenilgisini aldı. Takımın başındaki Jose Mourinho, "Kendi seviyeme döndüm" sözlerinin ardından çıktığı maçlarda yine hayal kırıklığı yaşadı.

  • Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 maçta puan alamadı.
  • Bayer Leverkusen, Benfica'yı 1-0 mağlup etti.
  • Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde son 8 maçın 7'sini kaybetti.

Uefa Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Jose Mourinho'nun yönettiği Benfica ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Portekiz'de oynanan maçı Bayer Leverkusen, 1-0'lık skorla kazandı.

BENFICA 4 MAÇTA SIFIR ÇEKTİ

Estadio da Luz'da oynanan karşılaşmada Alman ekibi, 65. dakikada Patrik Schick'in golüyle sahadan galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 maçta da puan alamadı.

Benfica, Jose Mourinho yönetiminde bu sezon Avrupa arenasında adeta kabus yaşıyor. Portekiz ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 8 maçın 7'sini kaybetti.

MOURINHO'NUN SERİSİ DİBE VURDU

Kariyerinde iki kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Mourinho, Benfica'daki performansıyla eleştirilerin odağında. Taraftarlar, "Kendi seviyeme döndüm" açıklamasıyla büyük umut bağladıkları deneyimli teknik adamın takımı toparlayamamasına tepki gösteriyor.

LEVERKUSEN UMUTLANDI, BENFICA DİBE VURDU

Leverkusen bu galibiyetle puanını 5'e çıkarırken, Benfica sıfır puanla grubun son sırasına demir attı. Benfica, bir sonraki maçta Ajax deplasmanında, Leverkusen ise Manchester City karşısında sahne alacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Kargo uçağı kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Ülkeyi yangın yerine çeviren kazada bilanço ağırlaşıyor
İBB soruşturmasında 4 gazeteci ifade vermek için emniyete götürüldü

Sabah saatlerinde evlerinden alınan 4 gazeteci emniyete götürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü sürücüden polise: Ehliyetimi alma, kemerden ceza yaz

Alkollü sürücüden polislere akıllara ziyan teklif: Ehliyetimi alma...
Manchester City, Borussia Dortmund'u dağıttı! Haaland tarihe geçti

Bu adamı kim durduracak?
Barışmak için gitti, evlendiğini öğrenince kabusu yaşattı! Yardım çığlıkları mahalleyi inletti

Barışmak için gitti, evlendiğini öğrenince kabusu yaşattı
Kadın WC tabelası gitti, yerine gelen bir hayli ilginç

Kadın WC tabelası gitti, yerine gelen bir hayli ilginç
Alkollü sürücüden polise: Ehliyetimi alma, kemerden ceza yaz

Alkollü sürücüden polislere akıllara ziyan teklif: Ehliyetimi alma...
'Çarpıntı' dizisinde şok ayrılık! Mihriban Er'den isyan etti

'Çarpıntı' dizisinde şok ayrılık! Ünlü oyuncu isyan etti
Bodrum'da susuzluğu protesto etmek amacıyla meydanda duş aldı

En sonunda canına tak etti, herkesin içinde duş aldı
Dişlerini beyazlatmak için yaptığı akılalmaz!

Dişlerini beyazlatmak için yaptığı akılalmaz!
Kocaeli Müftülüğü'nden dikkat çeken '10 Kasım' kararı

O şehrimizde müftülükten dikkat çeken "10 Kasım" kararı!
Ajax-Galatasaray maçına gitmek isteyen İrem Derici'yi sinirden çılgına döndüren olay

Dev heyecana saatler kala aldığı haberle sinirden küplere bindi
Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yine kaybetti

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü maçına çıktı! İşte sonuç
Sosyal medyayı yaktı geçti! Mali'nin eşinden cesur 'havuz keyfi'

Sosyal medyayı yaktı geçti! Mali'nin eşinden cesur 'havuz keyfi'
Yüksel Yıldırım: Galatasaray bırakırsa hemen transfer ederim

Yüksel Yıldırım: Galatasaray bırakırsa hemen transfer ederim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.