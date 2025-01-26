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Mourinho neden yok? Mourinho cezalı mı , kaç maç cezalı?

Mourinho neden yok? Mourinho cezalı mı , kaç maç cezalı?
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. Mücadelede 0-0 eşitlik var. Peki, Mourinho neden yok? Mourinho cezalı mı , kaç maç cezalı?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe ile Kadıköy'de karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Maçın VAR hakemi olarak ise Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Istvan Vad görev yapıyor. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Mourinho neden yok? Mourinho cezalı mı , kaç maç cezalı?

MOURİNHO NEDEN YOK?

Ligde son 3 maçını kazanan Fenerbahçe, 19 maç oynadığı Süper Lig'de 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 45 puanla 2. sırada yer alıyor. Sezonun dikkat çeken takımlarından birisi olan Göztepe ise bu süreçte 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 34 puan toplayarak kendisine 5. sırada yer buldu.

Mourinho cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer almıyor.

Süper Lig'de oynanan Adana Demirspor maçında hakeme itirazdan dolayı sarı kart gören Jose Mourinho, cezalı duruma düştü ve Göztepe maçında kenarda olamayacak. Tecrübeli teknik adam, karşılaşmayı tribünden izleyecek. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, bugün 62. yaşına girdi.

İLK 11'LER

Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Djiku, Çağlar, Yusuf, Oğuz, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.

Göztepe : Lis, Lasse, Koray, Heliton, Bokele, Djalma, Miroshi, Dennis, Tijanic, Romulo, Juan.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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