Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar, kaç TL? 2024 MTV zammı ne kadar? MTV'ye zam mı geldi?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar, kaç TL? Sorusu, yeni yıla birkaç gün kala araç sahipleri tarafından araştırılan konular arasında yer alıyordu. Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) gelen zam oranı belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tarifeye göre fiyatlar önceki yıla oranla yeni zamlar gerçekleştirildi. Peki, Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar, kaç TL? 2024 MTV zammı ne kadar? MTV'ye zam mı geldi?

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

2024 yılı için yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 kadar MTV'ye zam geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nde yer alan 2024 yılında ödenecek Motorlu Araç Vergisi (MTV) tarifesi şöyle:

2024 OTOMOBİL MTV TARİFESİ