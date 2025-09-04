Motorine zam mı geldi? Güncel motorin (mazot) fiyatları

Türkiye'de akaryakıt fiyatları bir kez daha gündemde. Özellikle son dönemde artan döviz kuru ve küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, pompa fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Peki, motorine zam mı geldi? Güncel

MOTORİNE ZAM MI GELDİ?

3 Eylül 2025 itibarıyla motorine gece yarısından itibaren 2?lira?5?kuruş zam yapıldığı net şekilde açıklandı.Bu artış, gece yarısını takiben pompaya hemen yansıtıldı ve fiyatlar tabloya yansıdı. İstanbul'da motorin litre fiyatları 52,07 TL – 52,19 TL aralığına yükselirken; Ankara'da 53,15 TL, İzmir'de 53,43 TL oldu. Bu önemli gelişme, yakıt tedariğindeki mali gerçekliği ve ekonomik baskıyı doğrudan sürücülere aktardı.

MAZOTA ZAM MI GELDİ?

Mazota, yani motorine, aynı tarih itibarıyla yapılan 2?lira?5?kuruş zam yalnızca bir iddia değil, gece yarısından geçerli olmuş ve resmi kaynaklarca da teyit edilmiştir. Fiyatlar, büyük şehirler bazında tablolara yansıyıp sürücülerin ilgisini çekmiştir: Hakkâri'de motorin litre fiyatı 54,67 TL'ye kadar çıktı, en yüksek seviyeler arasında yer aldı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI - Güncel Motorin (mazot) Fiyatları

GÜNCEL İSTANBUL MOTORİN FİYATLARI

Avrupa Yakası: Motorin litre fiyatı 52,19?TL

Anadolu Yakası: Motorin litre fiyatı 52,07?TL

GÜNCEL ANKARA MOTORİN FİYATLARI

Motorin litre fiyatı: 53,15?TL

GÜNCEL İZMİR MOTORİN FİYATLARI

Motorin litre fiyatı: 53,43?TL

Türkiye Geneli (En Pahalı Şehir)

Hakkâri: Motorin metre litre fiyatı 54,67?TL'ye yükseldi.

Bu güncel akaryakıt fiyatları, tüketicilerin günlük hayatını doğrudan etkiliyor; taşımacılık, lojistik ve temel mal tüketiminde maliyet baskısını artırıyor. Artışın temel nedenleri arasında Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurlarındaki oynaklık başta geliyor.