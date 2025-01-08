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Motorine zam gelecek mi? 8 Ocak motorin fiyatı ne kadar olacak? Benzine ve motorine zam var mı?

Motorine zam gelecek mi? 8 Ocak motorin fiyatı ne kadar olacak? Benzine ve motorine zam var mı?
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarındaki oynaklık devam ediyor. Motorine gece yarısından itibaren 1 TL zam yapıldı. 8 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak motorine zam ne kadar olacak merak ediliyor. Peki, Motorine zam var mı? Motorin fiyatı ne kadar olacak?

Araç sahiplerini sevindiren haber dün gelmişti. Ancak motorin fiyatları tekrar değişikliğe uğradı. Motorine zam var mı ve motorin fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Benzin ve motorin fiyatları son yapılan zamların ardından 45 lirayı da geride bıraktı. Benzine ve motorine zam gelecek mi? Detaylar haberimizdedir…

MOTORİNE ZAM VAR MI?

Motorinin litresine gece yarısından itibaren 1 TL'lik zam yapıldı. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarında yukarı yönlü bir artışa neden oldu.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

8 Ocak 2025 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Benzin litre fiyatı: 45.30 TL

Motorin litre fiyatı: 45.77 TL

LPG litre fiyatı: 26.41 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Benzin litre fiyatı: 45.15 TL

Motorin litre fiyatı: 45.66 TL

LPG litre fiyatı: 25.87 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Benzin litre fiyatı: 45.78 TL

Motorin litre fiyatı: 46.43 TL

LPG litre fiyatı: 26.42 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Benzin litre fiyatı: 46.16 TL

Motorin litre fiyatı: 46.82 TL

LPG litre fiyatı: 26.32 TL

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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