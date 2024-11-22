Motorine zam gelecek mi? 22 Kasım motorin fiyatı ne kadar olacak? Benzine ve motorine zam var mı?

Araç sahiplerini sevindiren haber dün gelmişti. Ancak motorin fiyatları tekrar değişikliğe uğradı. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorine zam var mı? Motorin fiyatı ne kadar olacak? Benzine ve motorine zam gelecek mi? Detaylar haberimizdedir…

MOTORİNE ZAM VAR MI?

Motorinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruş zam yapılması bekleniyor. Zamlı fiyatların bu gece itibarıyla tabelalara yansıması öngörülüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 42 lira 91 kuruştan,

Benzinin litre fiyatı 42 lira 33 kuruştan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.