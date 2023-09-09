Motorine 13 Eylül Çarşamba günü 1.50 TL zam geliyor

Motorine yapılacak 1.50 TL'lik zam için tarih belli oldu. Zammın 13 Eylül Çarşamba saat 00.01'den itibaren geçerli olacağı belirtilirken, yeni tarife ile motorinin litre fiyatı 40 liraya dayanacak.

Motorine yapılacak 1.50' TL'lik zammın tarihi 13 Eylül Çarşamba olarak açıklandı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ 1.50 TL ZAM GELİYOR

Motorine gerçekleştirilecek 1.50 TL'lik zam için tarih belirlendi. Zammın 13 Eylül Çarşamba saat 00.01'den sonra tabelaya yansıyacağı belirtildi.

MOTORİNİN LİTRE FİYATI 40 LİRAYA DAYANACAK

Zamlı tarife ile motorinin litre fiyatı İstanbul'da 37.86 TL'de ortalama 39.42 TL'ye çıkacak. Ankara'da 39.95, İzmir'de ise ortalama 39.36 TL olacak.

"PETROLÜN VARİLİ 107 DOLARA ÇIKABİLİR"

Suudi Arabistan, temmuz itibarıyla uyguladığı günlük 1 milyon, Rusya da günlük 300 bin varil gönüllü petrol üretimi kesintisini yıl sonuna kadar devam ettireceğinin açıklamıştı. Ardından petrol fiyatları 91 doları aşmıştı. Goldman Sachs, brent petrolün geçen aralıkta 86 doları, 2024 sonunda 93 doları göreceğini öngörmüştü. Son karar sonrası "iki yükseliş riski" açıklayan Goldman Sachs, brent petrol fiyatlarının Aralık 2024'te muhtemelen varil başına 107 dolara çıkacağını söyledi. Ayrıca Suudi Arabistan'ın kesintiyi uzatma kararının 2024 ABD Başkanlık seçimini dahi etkileyeceğini öne sürdü.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.