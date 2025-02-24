Araç muayenelerini artık TÜVTÜRK yapmayacak! İşte dev ihaleyi kazanan şirket

Araç muayene istasyonları el değiştirdi! İşte ihaleyi kazanan şirket
Trump'tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri

Emri verdi, Erdoğan'ın defalarca tekrarladığı istek gerçekleşiyor
Dev derbiye saatler kaldı! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

İşte bütün ülkenin kilitlendiği derbinin muhtemel 11'leri
Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye

Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık için tahliye kararı

Morata neden yok? Morata Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanyol yıldız Morata geçtiğimiz haftalarda Süper Lig kapsamında oynanan ve yarıda kalan Galatasaray - Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanmıştı. Peki, Morata neden yok? Morata Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Galatasaray'ın yıldız forveti Alvaro Morata'nın Fenerbahçe derbisindeki durumu netleşti. Teknik direktör Okan Buruk'un açıklamaları ve sakatlık süreci, İspanyol golcü Morata Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağı ve nedeni kesinleşti. Morata neden yok? Morata Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

MORATA FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray tarafından Morata'nın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yıldız futbolcunun sakatlığı hakkında yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda oynanan AZ Alkmaar maçında sakatlanan Alvaro Morata'nın sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ı neticesinde sol arka üst adale grubunda ikinci derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."

Morata Fenerbahçe maçında oynamayacak.

Morata neden yok? Morata Fenerbahçe maçında oynayacak mı?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Şakir Paşa Ailesi yayından kaldırılınca oyuncusu isyan etti
img

11 ülkeye açık açık meydan okudu: Çok ağır bir bedel ödeyeceksiniz
img

Bakanlık harekete geçti, o ürün piyasadan toplatılıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gürsel Tekin seçimlerden önce istifa kararı almış: 'HDP bakanlık alabilir' dediğim için linç edildim

Gürsel Tekin, uzun zaman önce istifaya karar vermiş: Linç edildim
Yüzde 205'e varan artış! İşte haftanın en çok kazandıran kripto para birimleri

İşte haftanın en çok kazandıran kripto para birimleri
İstanbul Havalimanı'nda büyük skandal! Kamera olan biteni böyle kaydetti

İstanbul Havalimanı'ndaki rezilliğe bakın
Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı! O sözü duyunca bıçaklamış

Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi! O sözü duyunca gözü dönmüş
Görüntü Türkiye'den! 2 metre kalınlıktaki karda yüzerek ilerledi

Videosu olmasa asla inanmayacağımız bir olay daha
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kaçak izleyeceklere kötü haber

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kaçak izleyeceklere kötü haber

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.