Morata neden yok? Morata Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Galatasaray'ın yıldız forveti Alvaro Morata'nın Fenerbahçe derbisindeki durumu netleşti. Teknik direktör Okan Buruk'un açıklamaları ve sakatlık süreci, İspanyol golcü Morata Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağı ve nedeni kesinleşti. Morata neden yok? Morata Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

MORATA FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray tarafından Morata'nın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yıldız futbolcunun sakatlığı hakkında yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda oynanan AZ Alkmaar maçında sakatlanan Alvaro Morata'nın sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ı neticesinde sol arka üst adale grubunda ikinci derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."

Morata Fenerbahçe maçında oynamayacak.