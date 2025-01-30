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Morata kiralık mı gelecek, bonservisiyle mi gelecek?

Morata kiralık mı gelecek, bonservisiyle mi gelecek?
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Fabrizio Romano'nun haberine göre, Galatasaray'ın 32 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak için Milan ile görüşmelere başladığı öne sürüldü. Peki, Morata kiralık mı gelecek, bonservisiyle mi gelecek?

Calcio Mercato'ya göre ise, Taraflar şu anda transferin nasıl gerçekleşeceğini tartışıyor. Anlaşmanın satın alma opsiyonlu bir kiralama veya bonservisiyle beraber olması bekleniyor. Morata kiralık mı gelecek, bonservisiyle mi gelecek?

MORATA KİRALIK MI GELECEK, BONSERVİSİYLE Mİ GELECEK?

Milan'da mutsuz olduğu bilenen Morata, bu nedenle takımdan ayrılma niyetinde olduğu ifade ediliyor. Bu durum, Galatasaray'ın transfer çabalarını hızlandırıyor.

Galatasaray, Alvaro Morata'yı kadrosuna katmak amacıyla Milan ile yoğun görüşmeler yapıyor. Relevo ve Fabrizio Romano'nun bildirimlerine göre; yakın bir zamanda anlaşmanın tamamlanarak resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

Galatasaray, Alvaro Morata'nın transferi için Milan ile ileri düzeyde görüşmelerini sürdürüyor.

Relevo ve Fabrizio Romano'nun haberlerinde; önümüzdeki saatlerde anlaşmanın sona erdirilmesi ve resmi imzaların atılması beklendiği duyuruldu.

MILAN'DA MUTSUZ VE AYRILMAK İSTİYOR

Morata, sezon başında transfer olduğu Milan'a uyum sağlamakta zorlandı ve takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti.

BU SEZON 8 GOLE ETKİ ETTİ

32 yaşındaki oyuncu, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 25 maçta 6 gol atıp 2 asist yaptı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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