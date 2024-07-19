MOODY'S TÜRKİYE KREDİ NOTU 2024 l Moody's Türkiye'nin kredi notunu ne zaman açıklayacak?

Piyasalar merakla Moody's tarafından yapılacak Türkiye kredi notu değerlendirmesini bekliyor.Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasıyla Moody's'in Türkiye'nin kredi notu beklentisi pozitif yönde yönde seyretmektedir. İşte, Moddy's'in Türkiye kredi notu raporu ile ilgili detaylar…

MOODY'S TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Moody's,Türkiye'nin kredi notunu 19 Temmuz 2024 Cuma günü açıklamayı planlıyor. Değerlendirme, piyasaların kapanmasının ardından saat 23:00'ten sonra gerçekleşecek. Bu süreçte yatırımcılar ve ekonomi takipçileri, Moody's'in Türkiye'nin kredi notu üzerine yapacağı değerlendirmeyi büyük bir dikkatle bekliyor olacak.