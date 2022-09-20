Merakla beklenen Miss Turkey 2022 için geri sayım başladı. Yarışmaya saatler kala Miss Turkey'in jüri üyelerinin kimler olacağı merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey jüri üyeleri kim? Miss Turkey 2022 jürileri!

Her yıl düzenlenen Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklandı. Geçtiğimiz gün yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Açıklanan 20 finalistin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Miss Turkey'in jüri üyeleri araştırılmaya başlandı. Peki, Miss Turkey jüri üyeleri kim? Miss Turkey 2022 jürileri!

MİSS TURKEY SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Miss Turkey 2022 güzellik yarışması 20 Eylül Salı günü saat 20.30'da Miss Turkey'in resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MİSS TURKEY JÜRİ ÜYELERİ KİM?

Miss Turkey 2022 jüri üyeleri arasında Demet Şener, Prof.Dr. Onur Erol, Pınar Altuğ Atacan, Neslişah Yılmaz, Tan Sağtürk, Sultan Tepe ve Gürhan Sayar yer alıyor.