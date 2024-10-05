Miracle Cash & More, Avalanche blok zincirinde yeni likidite havuzunu duyurdu

Merkezi olmayan finans alanında lider Miracle Cash & More Avalanche blockchain üzerinde yeni likidite havuzu Phoenic Leveller'ı duyurdu. Bu havuz, kullanıcıların likidite pozisyonlarını kaldıraçla artırabilmelerine olanak sağlayan ilk platform olarak dikkat çekti. Miracle Cash & More, bu yenilikle birlikte yatırımcılara daha esnek ve kazanç potansiyeli yüksek ticaret imkanları sunmayı hedefliyor.

DAHA BÜYÜK POZİSYONLAR İÇİN KREDİ KULLANIMI VE TİCARETİ

Phoenic Leveller likidite havuzu, kullanıcıların mevcut varlıklarını kullanarak daha büyük pozisyonlar için kredi almalarına ve ticaret yapmalarına imkan tanıyor. Bu sayede yatırımcılar, daha dinamik ticaret stratejileri geliştirebiliyor ve daha yüksek getiriler elde etme potansiyeline sahip oluyorlar. Avalanche blockchain'in yüksek ölçeklenebilirliği, düşük işlem ücretleri ve hızlı işlem süreleri sayesinde Phoenic Leveller, kullanıcılarına verimli bir ticaret ortamı sunuyor. İster DeFi dünyasına yeni adım atmış olsun ister deneyimli bir profesyonel olsun, herkes için erişilebilir ve sofistike bir platform sağlayan Miracle Cash & More, DeFi alanında önemli bir yeniliğe imza atıyor.

"PHOENİC LEVELLER, AVALANCHE İLE GÜVENLİ VE ÖLÇEKLENEBİLİR BİR EKOSİSTEMDE BİRLEŞİYOR"

Miracle Cash & More CEO'su Hakan Törehan açıklamasında, "Phoenic Leveller aracılığıyla kaldıraçlı likidite ticareti sunmaktan inanılmaz heyecan duyuyoruz" dedi. Törehan, "Code Node yatırımcılarımızdan doğan bu yenilikçi ürün, zincir üzerinde bir NFT olmaya hazırlanıyor ve DeFi alanında çok önemli bir ilerlemeye işaret ediyor. Avalanche ile entegre olarak, yatırımcılara fırsatları en üst düzeye çıkarmak için güvenli, ölçeklenebilir ve dinamik bir ortam sağlıyoruz. Bu, insanların merkezi olmayan finans ile nasıl etkileşim kuracağı konusunda gerçek bir oyun değiştirici. Bu lansman aynı zamanda 40 milyondan fazla POS tüccar ağına sahip küresel bir lider olan Ingenico ile yakın zamanda yaptığımız stratejik ortaklıkla da uyumludur ve Miracle Cash & More'un finansal teknolojinin geleceğini şekillendirme konusundaki kararlılığını daha da göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Phoenic Leveller kullanıcıları için avantajların genişliğine dikkat çekildi. Likiditeyi kaldıraçla kullanabilme özelliği, yatırımcıların başlangıçta koydukları sermayeden daha fazla sermayeye erişim sağlamalarını mümkün kılıyor. Bu da daha esnek ticaret stratejileri ve sermaye verimliliği sunarak risk yönetimini daha etkili hale getiriyor. Miracle Cash & More'un kullanıcı dostu platform tasarımı, bu gelişmiş özellikleri hem yeni başlayanlara hem de deneyimli yatırımcılara sunuyor. Avalanche'ın düşük işlem ücretleri ve hızlı işlem süreleri, kullanıcıların ticaretlerine odaklanmasını sağlıyor ve gereksiz gecikmelerin önüne geçiyor.

AKILLI SÖZLEŞMELER İLE YÜKSEK DÜZEYDE ŞEFFAFLIK

Platformun güvenlik önlemleri, işlemleri otomatikleştiren ve kullanıcı varlıklarını koruyan akıllı sözleşmelerle destekleniyor. Bu da yatırımcıların güven içinde ticaret yapmalarına olanak sağlıyor. Phoenic Leveller'ın lansmanı hakkında yapılan açıklamada, Miracle Cash & More'un DeFi alanındaki hizmetlerini genişletme stratejisinin bir parçası olduğu vurgulandı. Şirket, platformuna entegre ettiği gelişmiş ticaret yetenekleriyle merkeziyetsiz finans inovasyonunda lider konumuna gelmeyi hedefliyor. Miracle Cash & More ayrıca ekosisteminin merkezinde yer alan Phoenic Token'ı da destekliyor. Şirket, aylık gelirinin bir kısmını Phoenic Token satın alımına ayırarak token'ın piyasa değerini desteklemek için stratejik bir satın alma planı uyguluyor.