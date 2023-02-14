Mübarek 3 ayların ve Recep ayının 2. kandili Miraç Kandili'dir. Miraç Kandili bu yıl hangi gün ve geceye denk geliyor merak ediliyor. Peki, Miraç Kandili hangi gün, ne zamana denk geliyor 2023? Miraç gecesi ne zaman 2023? Miraç Kanfili ne zaman?

Miraç gecesi ne zaman 2023 merak ediliyor. Miraç kandilinde ibadet etmek, namaz kılmak, Kuran-ı Kerim okumak çok sevaptır. 2023 yılının ikinci kandili Miraç Kandili'dir. Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesi idrak edilecektir. Peki, Miraç kandili ne zaman, hangi gün 2023? Miraç Kandili'ne kaç gün kaldı? Kandile kaç gün var? İşte bilgiler...

2023 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesine denk gelmektedir. 2023 yılındaki Miraç Kandili ise 17 Şubat Cuma tarihinde denk gelmektedir. Daha doğrusu Miraç Kandili'nin günü 18 Şubat Cumartesiye denk gelirken, Miraç Kandilinin gecesi ise 17 Şubat Cumayı 18 Şubat Cumartesiye bağlayan gece olmaktadır.

Miraç kandili gecesi : 17 Şubat Cumayı 18 Şubat Cumartesiye bağlayan gece

Miraç kandili günü : 18 Şubat Cumartesi imsak vaktinden akşam namazına kadar olan süre

MİRAÇ KANDİLİ GECESİ NE ZAMAN?

Miraç Kandili'nin gecesi 17 Şubat'ı 18 Şubat'a bağlayan gecedir.

MİRAÇ KANDİLİ GÜNÜ NE ZAMAN?

Miraç Kandili'nin günü ise 18 Şubat Cumartesi günü sabah namazından akşam namazına kadar olan vakittir. Dinimizde geceler önce geldiği için kandil gecesi bir önceki günün gecesinde olmaktadır.

MİRAÇ KANDİLİNE KAÇ GÜN KALDI?

Bugün 13 Şubat. Miraç Kandili ise 17 Şubat'ta olacak. Haliyle Miraç kandiline 4 gün kalmıştır. Şimdiden Miraç kandiliniz mübarek olsun...

2023 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2023 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 26 Ocak Perşembe 2023

Miraç Kandili : 17 Şubat Cuma 2023

Berat Kandili : 6 Mart Pazartesi 2023

Kadir Gecesi : 17 Nisan Pazartesi 2023

Mevlid Kandili : 26 Eylül Salı 2023