Milyonlarca çalışanı ilgilendiren izin sisteminde köklü değişikliğe gidiliyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren izin sisteminde köklü değişikliğe gidiliyor
Güncelleme:
Aile yılı kapsamında hazırlanan yeni doğum izni düzenlemesiyle izin sürelerinin artırılması ve işçi–memur arasındaki hak farklarının kaldırılması planlanıyor. Taslağa göre doğum izni 20–24 haftaya çıkarılacak, babalık izni 5 günden 10 güne yükseltilecek. İşçi anneler süt izninde memurlarla aynı haklara sahip olacak. Ayrıca işçiler için ücretsiz izin süresinin 6 aydan 2 yıla çıkarılması hedefleniyor.

  • Doğum izni 20 ila 24 hafta arasında uzatılacak.
  • Babalık izni 5 günden 10 güne çıkarılacak.
  • İşçi ve memur annelerin süt izni hakları eşitlenecek ve ücretsiz izin süreleri 2 yıla çıkarılacak.

Aile yılı kapsamında hükümet, doğum iznini genişleten yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. NTV'nin haberine göre taslakta doğum izninin 20 ila 24 hafta arasında uzatılması planlanıyor. Ayrıca mevzuatta yer alan "anne" ifadesinin "ebeveyn"e dönüştürülmesi gündemde. Böylece doktor onayıyla doğum öncesinden sonrasına aktarılabilen izin hakkı, sadece anneye değil babaya da tanınabilecek.

BABALIK İZNİ İKİ KAT ARTIYOR

Yeni düzenleme, babalık izninde de önemli bir değişiklik öngörüyor. Halen 5 gün olan babalık izninin 10 güne çıkarılması üzerinde duruluyor. Böylece babaların doğum sonrası süreçte aileye daha fazla destek olmasının yolu açılacak.

SÜT İZNİNDE EŞİTLİK SAĞLANACAK

NTV'de yer alan habere göre; mevcut uygulamada işçi anneler günlük 1,5 saat, memur anneler ise ilk 6 ay 3 saat, ikinci 6 ay 1,5 saat süt izni kullanabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla, işçi annelerin de memurlarla aynı süt izni haklarına sahip olması planlanıyor.

ÜCRETSİZ İZİNDE MEMUR–İŞÇİ FARKI KAPANIYOR

Taslak, ücretsiz izin sürelerinde de eşitlemeye gidiyor. Şu anda işçiler en fazla 6 ay, memurlar ise 2 yıl ücretsiz izin kullanabiliyor. Yeni düzenlemeyle işçilerin de 2 yıla kadar ücretsiz izin hakkına kavuşması hedefleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBağdatlı:

Devlet maaşlarını ödeyecekse 52 hafta da izin verebilir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
