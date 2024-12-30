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Milli Piyango Yılbaşı çekilişi ne zaman? 31 Aralık Milli Piyango Yılbaşı çekilişi nerede yayınlanacak?

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi ne zaman? 31 Aralık Milli Piyango Yılbaşı çekilişi nerede yayınlanacak?
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Yeni yıl heyecanı yaklaşırken, "Milli Piyango Yılbaşı çekilişi" için geri sayım başladı. Türkiye genelinde büyük ilgi gören bu özel çekiliş, her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca insanın hayallerini süslüyor. Peki, Milli Piyango Yılbaşı çekilişi ne zaman yapılacak?

31 Aralık'ta gerçekleşecek olan Milli Piyango Yılbaşı çekilişi, büyük ikramiye hayalini gerçeğe dönüştürme umuduyla merakla bekleniyor. Çekilişle ilgili tarih ve saat detaylarının yanı sıra, hangi kanalda yayınlanacağı da vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Bu yıl büyük ödül miktarı ile dikkat çeken Milli Piyango Yılbaşı çekilişi, Türkiye genelinde şans oyunu tutkunlarının odak noktası oldu. Peki, Milli Piyango Yılbaşı çekilişi ne zaman? 31 Aralık Milli Piyango Yılbaşı çekilişi nerede yayınlanacak?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Milli Piyango'nun geleneksel yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2024 Salı günü saat 17:30'da başlayacaktır. Çekiliş, millipiyangoonline.com ve YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Büyük ikramiye ve amorti çekilişi ise saat 23:30'da gerçekleştirilecektir. Bu yılın büyük ikramiyesi 600 milyon TL olarak belirlenmiştir. Bilet fiyatları ise çeyrek bilet için 150 TL, yarım bilet için 300 TL ve tam bilet için 600 TL olarak belirlenmiştir.

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi ne zaman? 31 Aralık Milli Piyango Yılbaşı çekilişi nerede yayınlanacak?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NEREDE YAYINLANACAK?

Milli Piyango yılbaşı özel büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık akşamı saat 23.15'te canlı yayında Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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