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Milli piyango bilet fiyatları 2025: Çeyrek, yarım, tam Milli Piyango biletleri kaç TL? Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar?

Milli piyango bilet fiyatları 2025: Çeyrek, yarım, tam Milli Piyango biletleri kaç TL? Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar?
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2025 yılında Milli Piyango bilet fiyatlarına dair detaylar açıklandı. Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları belirlendi. Milli Piyango'nun büyük ikramiyesinin ne kadar olduğu da duyuruldu. Bilet fiyatları ve ikramiye miktarı merak edenler için tüm bilgiler paylaşıldı.

Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişi için heyecan artmaya devam ediyor. "Milli Piyango bilet fiyatları 2025" konusu, büyük ikramiye hayali kuran vatandaşların sıkça araştırdığı bir konu haline geldi. Bu yıl çeyrek, yarım ve tam Milli Piyango bilet fiyatlarının ne kadar olduğu ve büyük ikramiyenin tutarı merakla bekleniyor. Peki, 2025 yılı için Milli Piyango biletleri kaç TL olacak? Çeyrek, yarım, tam Milli Piyango biletleri kaç TL? Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar? Detaylar haberimizde...

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI 2025

Çeyrek bilet: 150 TL

Yarım bilet: 300 TL

Tam bilet: 600 TL

MİLLİ PİYANGO NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bilet fiyatlarının yanı sıra, çekiliş tarihine dair detaylar da merak ediliyor. Her yıl olduğu gibi 2025 yılbaşı Milli Piyango çekilişi de 31 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşecek. Çekiliş, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenecek ve noter huzurunda yapılacak. Tüm süreç canlı yayınlanacak, böylece herkes büyük heyecana ortak olabilecek.

Milli piyango bilet fiyatları 2025: Çeyrek, yarım, tam Milli Piyango biletleri kaç TL? Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar?

BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Bu yıl Milli Piyango büyük ikramiye tutarı 600 milyon TL olarak belirlendi. Tamamı dağıtım garantili ikramiye 31 Aralık 2024 tarihinde 17:30'da başlayacak ve çekilişle sahiplerini bulacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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