Milli maç bu akşam mı? UEFA Uluslar Ligi Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi?

Milli maç bu akşam mı, hangi gün ve saat kaçta yayınlanacağı gündeme geliyor. İzlanda'nın 4 puanla üçüncü, Karadağ'ın ise henüz puan alamadığı grupta, Türkiye galibiyet hedefliyor. Ancak ay-yıldızlılarda cezalı Kenan Yıldız bu maçta forma giyemeyecek. Milli maç bugün mü? UEFA Uluslar Ligi Türkiye- Galler maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

MİLLİ MAÇ BU AKŞAM MI?

Türkiye ile Galler arasında oynanacak kritik milli maç, 16 Kasım Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek. Karşılaşma, saat 20:00'de başlayacak. Ay-yıldızlı ekip, Kayseri'de büyük mücadeleyi gerçekleştirecek.

MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU AÇIKLANDI MI?

A Milli Takım'ın Galler maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Doğucan Haspolat (Westerlo), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)

Forvet: Ahmet Kutucu (ikas Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), Enes Ünal (Bournemouth), Eren Dinkci (Freiburg), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

TÜRKİYE-GALLER MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Galler arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, TV8, CBC Sport, Exxen kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.