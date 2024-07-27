Milli boksör Tuğrulhan Erdemir, yasaklı madde kullanımı gerekçesiyle Paris 2024'te yarışamayacak! Tuğrulhan Erdemir yarışmayacak mı?
Milli boksörümüz Tuğrulhan Erdemir, yasaklı madde kullanımı sebebiyle büyük bir darbe aldı. Erdemir, bu durum nedeniyle 2024 Paris Olimpiyatları'nda yarışma hakkını kaybetti. Bu durum, spor dünyasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı.
Uluslararası Test Ajansı (ITA) tarafından milli boksör Tuğrulhan Erdemir'e 17 Şubat 2024 tarihli numunesinde yasaklı maddeye rastlanması sonrası verilen geçici men cezasının, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi Dopingle Mücadele Dairesi (CAS ADD) tarafından onandığını bildirdi. Peki, Tuğrulhan Erdemir yarışmayacak mı?
TUĞRULHAN ERDEMİR PARİS OLİMPİYATLARI'NDAN ELENDİ Mİ?
ITA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Tuğrulhan Erdemir'den 17 Şubat'ta yapılan hedefli yarışma dışı testi sırasında alınan numunenin, yasaklı madde "hidroklorotiyazid" için "Atipik Bulgu" (ATF) verdiği ifade edildi.
TUĞRULHAN ERDEMİR YARIŞMAYACAK MI?
Bu maddenin yasaklı olduğu belirtilen açıklamada, ITA tarafından milli boksör Tuğrulhan Erdemir'e verilen geçici men cezasının, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinin Dopingle Mücadele Dairesi (CAS ADD) tarafından onandığı kaydedildi.