Milan Skriniar kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Ligue 1 kulübü Paris Saint-Germain'in Slovak yıldızı Milan Skriniar'ın Galatasaray için Al-Nasr'ın yıllık 15 milyon euro'luk teklifini geri çevirdiği iddia edildi. Peki, Milan Skriniar kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Milan ŠkriniarParis Saint-Germain takımında defans pozisyonunda görev yapan Slovak millî futbolcudur. Milan Skriniar kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
MİLAN SKRİNİAR KİMDİR?
Milan Škriniar (d. 11 Şubat 1995), Paris Saint-Germain takımında defans pozisyonunda görev yapan Slovak millî futbolcudur.
Profesyonel kariyerine 2012 yılında Zilina kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Zlaté Moravce, Sampdoria ve Inter kulüplerinde oynadı.