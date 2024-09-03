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Milan Skriniar kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

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Ligue 1 kulübü Paris Saint-Germain'in Slovak yıldızı Milan Skriniar'ın Galatasaray için Al-Nasr'ın yıllık 15 milyon euro'luk teklifini geri çevirdiği iddia edildi. Peki, Milan Skriniar kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Milan ŠkriniarParis Saint-Germain takımında defans pozisyonunda görev yapan Slovak millî futbolcudur. Milan Skriniar kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

MİLAN SKRİNİAR KİMDİR?

Milan Škriniar (d. 11 Şubat 1995), Paris Saint-Germain takımında defans pozisyonunda görev yapan Slovak millî futbolcudur.

Profesyonel kariyerine 2012 yılında Zilina kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Zlaté Moravce, Sampdoria ve Inter kulüplerinde oynadı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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