İtalya Serie A'da futbol heyecanı bu hafta içi oynanacak karşılaşmalarla hız kesmeden devam ediyor. Haftanın en çok beklenen maçlarından biri olan Milan ile Napoli arasındaki dev mücadele, futbolseverlerin ilgi odağı haline gelmiş durumda. İki güçlü takımın sahaya çıkacağı bu karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri futbol tutkunları tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Milan - Napoli maçı ne zaman? Milan - Napoli maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

MILAN- NAPOLI MAÇI NE ZAMAN?

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Milan ve Napoli karşı karşıya geliyor. Mücadele 29 Ekim Salı günü saat 22:45'te başlayacak.

MILAN- NAPOLI MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.