Mikrofon uzatılan vatandaştan 'Geçinemiyorum' diyen emeklileri kızdıracak sözler

Sokak röportajında kendisine mikrofon uzatılan bir vatandaşın, ülkedeki ekonomik durum ve emeklilerin geçimiyle ilgili ifadeleri kısa sürede sosyal medyada tartışma yarattı. Vatandaş, "Ülkede hiçbir sıkıntı yok. Çalışan adam aç kalmaz. Emekli rahat geçiniyor. Emekliye 100 bin TL de versen 'Ben açım' der. Bu ülkede kimse aç değil" sözleriyle dikkat çekti.

"KÖRELMİŞ BİR VİCDAN"

Paylaşılan video, kısa sürede çok sayıda kullanıcıya ulaşırken, vatandaşın açıklamaları sosyal medya platformlarında eleştiri yağmuruna tutuldu. 'Sokaktan Al Haberi' isimli kanala konuşan vatandaşın videosunun altına "Körelmiş bir vicdan", "Bilmediğin hayatlara söz söylenmez", "Ağzında diş yok", "Farklı bir Türkiye'de yaşıyor herhalde" şeklinde yorumlar yapıldı.