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Mike Tyson Jake Paul maçı hangi kanalda, ne zaman?

Mike Tyson Jake Paul maçı hangi kanalda, ne zaman?
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Ünlü boksör Mike Tyson ve YouTuber Jake Paul arasında gerçekleşecek olan boks maçının detayları merak ediliyor. Maçın hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacağı konusunda bilgi arayışı devam ediyor.

Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson ile YouTuber ve boksör Jake Paul arasında yapılması planlanan maç, spor dünyasında büyük ilgi uyandırıyor. Boks severler, bu dikkat çekici karşılaşmanın detaylarını merakla beklerken, maçın hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacağı hakkında bilgi almak için araştırmalarına devam ediyor. Mike Tyson'ın yıllara meydan okuyan tecrübesi ve gücü ile Jake Paul'un son dönemlerde boks dünyasında kazandığı popülarite, bu maçı heyecan verici bir olay haline getiriyor. Peki, Mike Tyson Jake Paul maçı hangi kanalda, ne zaman?

MIKE TYSON JAKE PAUL MAÇI NE ZAMAN?

Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı, 15 Kasım 2024 tarihinde yapılacak.

Mike Tyson ve Jake Paul Maçı: Hangi Kanalda, Ne Zaman?

MIKE TYSON JAKE PAUL MAÇI HANGİ KANALDA?

Mike Tyson- Jake Paul boks müsabakası Netflix tarafından canlı yayınlanacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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