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Mike Tyson-Jake Paul tokat anı izle! Mike Tyson neden tokat attı? (VİDEO İZLE)

Mike Tyson-Jake Paul tokat anı izle! Mike Tyson neden tokat attı? (VİDEO İZLE)
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Mike Tyson ve Jake Paul arasında yaşanan tokat anı gündeme bomba gibi düştü. Videonun yayınlanmasının ardından, 'Mike Tyson neden tokat attı?' sorusu merak konusu oldu. Bu olayın detayları ve video görüntüleri haberimizde yer alıyor.

Jake Paul ile Mike Tyson'ın karşılaşacağı profesyonel ağır sıklet boks müsabakası, 17 Kasım pazar günü TSİ 04.00'te başlayacak ve dijital yayın platformu Netflix'ten canlı yayımlanacak. Müsabaka öncesinde karşı karşıya gelen iki rakip Teksas'ta karşılaştı. Karşılaşma esnasında Mike Tyson, Jake Paul'a tokat attı. O anın görüntüleri merak ediliyor. Peki, Mike Tyson neden tokat attı? (VİDEO İZLE)

MIKE TYSON-JAKE PAUL TOKAT ANI İZLE

Tartıya çıkarken Mike Tyson ile Jake Paul arasında gerginlik yaşandı. Tyson, Paul'a tokat atarak olayı tırmandırdı. Bu anlar canlı yayına yansıdı ve sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntüler büyük ilgi gördü, ve bu gergin anlar, yaklaşan boks maçından önce daha fazla dikkat çekti.

Mike Tyson-Jake Paul tokat anı izle! Mike Tyson neden tokat attı? (VİDEO İZLE)

MIKE TYSON NEDEN TOKAT ATTI?

Tyson ve Paul, 17 Kasım'da yapılacak karşılaşma öncesinde Teksas'taki Toyota Music Factory'de tartıya çıktı. İkilinin tartıda birbirlerine yaklaştığı an Tyson, Paul'a sert bir tokat attı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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