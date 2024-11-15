Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman, hangi kanalda?

Mike Tyson - Jake Paul arasındaki boks maçının detayları araştırılıyor. Maç Arlington, Texas'taki AT&T Stadyumu'nda gerçekleştirilecek ve dünya genelinde Netflix üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Ertelenen Mike Tyson ve Jack Paul boks maçının ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. Peki, Mike Tyson- Jake Paul maçı ne zaman? Mike Tyson Jake Paul maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

MIKE TYSON JAKE PAUL MAÇI SAAT KAÇTA?

Jake Paul ve Mike Tyson mücadelesi, 16 Kasım Cumartesi 04.00'te Netflix'te canlı yayınlanacak. Boks dünyasının bu merakla beklenen müsabakasında, maçın detayları ve yayın bilgileri de izleyicilerin yoğun ilgisini çekiyor. Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki bu karşılaşma, uluslararası bir platformda canlı yayınlanacak ve tüm dünyadan izleyicilerin erişimine sunulacak.

MIKE TYSON-JAKE PAUL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı, 15 Kasım'da yapılacak.

MIKE TYSON- JAKE PAUL MAÇI NEREDE YAYINLANACAK?

Bu heyecan dolu müsabaka, NFL Dallas Cowboys'ta gerçekleşecek ve Netflix'ten canlı yayınlanacak.

MIKE TYSON-JAKE PAUL BOKS MAÇI HANGİ KANALDA?

Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı, 16 Kasım Cumartesi günü Türkiye saatiyle 04:00'te başlayacak. Maç, NFL Dallas Cowboys stadyumunda gerçekleşecek ve Netflix üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

MIKE TYSON- JAKE PAUL MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki boks maçının 20 Temmuz 2024'te yapılması planlanmıştı ancak Mike Tyson'ın yaşadığı ülser rahatsızlığı nedeniyle ertelenmişti. Yeni maç tarihi ise 15 Kasım 2024 olarak belirlendi.

MIKE TYSON-JAKE PAUL BOKS MAÇI HANGİ KANALDA?

Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı, 16 Kasım Cumartesi günü Türkiye saatiyle 04:00'te başlayacak. Maç, NFL Dallas Cowboys stadyumunda gerçekleşecek ve Netflix üzerinden canlı olarak izlenebilecek.