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Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman?

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57 yaşındaki Tyson'ın mayısta bir uçuş sırasında sağlık sorunları yaşaması, ağırsıklet efsanesinin 27 yaşındaki Paul'la 20 Temmuz'da yapmayı planladığı dövüşün ertelenmesine yol açmıştı. Peki, Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman?

Dünyaca ünlü eski Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu Mike Tyson ve ünlü Youtuber Jake Paul maçı için geri sayım sürüyor. Peki, Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman?

MİKE TYSON-JAKE PAUL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı, 15 Kasım'da yapılacak.

Bu heyecan dolu müsabaka, NFL Dallas Cowboys'ta gerçekleşecek ve Netflix'ten canlı yayınlanacak.

Tyson konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Destekleri ve anlayışları için dünya çapındaki tüm hayranlarıma teşekkür etmek istiyorum. Ne yazık ki ülserimin şiddetlenmesi nedeniyle doktorum bana dinlenmem ve iyileşmem için antrenmanlarımı birkaç hafta hafifletmem tavsiyesinde bulundu."

Efsane isim, "Vücudum genel olarak 1990'lardan bu yana olduğundan daha iyi durumda ve yakında tam antrenman programıma geri döneceğim. Jake Paul, bu sana biraz zaman kazandırmış olabilir ama sonunda yine de nakavt olacaksın ve boksun tamamen dışında kalacaksın. Herkese teşekkür ediyorum ve bu yılın sonlarında unutulmaz bir performans sergilemek için sabırsızlanıyorum" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

Osman Demir
Osman Demir
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