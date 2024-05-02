MicroStrategy, Bitcoin ile Merkezi Olmayan Kimlik Doğrulamasını Başlatıyor

MicroStrategy, kişisel veri güvenliğini bir üst seviyeye taşıyacak yeni bir projeyi duyurdu. MicroStrategy'nin yeni duyurusu, Bitcoin blok zincirine dayalı merkezi olmayan kimlik doğrulama sistemini mümkün hale getiriyor. "MicroStrategy Orange" adı verilen bu sistem, kullanıcıların kimlik bilgilerini güvenli bir şekilde saklamalarını sağlıyor.

MicroStrategy Cephesinden Blockchain ile Güvenli Kimlik Çözümleri

Bitcoin'in blok zinciri teknolojisini kullanarak merkezi olmayan bir kimlik doğrulama çözümü geliştirmeyi hedefleyen MicroStrategy, yeni bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Şirket tarafından "MicroStrategy Orange" olarak adlandırılan bu yeni çözüm, Bitcoin ağındaki harcanmamış işlem çıktıları (UTXO) üzerinden çalışarak kullanıcıların kişisel bilgilerini güvenli bir şekilde saklamasını ve erişimini sağlamayı amaçlıyor.

Bu yenilikçi proje, kişisel verilerin merkezi olmayan bir yapıda tutulmasını ve bu sayede kimlik hırsızlığına karşı üst düzey bir güvenlik katmanı oluşturmayı hedefliyor. MicroStrategy'nin geliştirdiği sistem, enerji tüketimini minimuma indirgeyerek oldukça düşük işlem ücretleri ile bu hizmeti sunacak şekilde tasarlanıyor.

Son olarak projenin ne zaman kullanıma sunulacağına dair kesin bir bilgi henüz paylaşılmadı. ABD'deki kimlik hırsızlığı vakalarının artış gösterdiği bir dönemde, MicroStrategy'nin bu girişimi büyük önem taşıyor. LendingTree'nin raporuna göre, 2019'un ikinci çeyreğinden 2023'ün aynı dönemine kadar kimlik hırsızlığı oranları yüzde 60'tan fazla bir artış gösterdi.