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Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükseldi mi? Mete Gazoz kazandı mı?

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Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükseldi mi? Mete Gazoz kazandı mı? Milli sporcu, 5-1 geriden gelerek müsabakayı 6-5 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Türk okçu Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanındaki müsabakalarda Mete Gazoz, klasik yay son 16 turunda Fransız sporcu Thomas Chirault ile karşılaştı. Mete Gazoz kazandı mı merak ediliyor. Peki, Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükseldi mi? Mete Gazoz kazandı mı?

METE GAZOZ KAZANDI MI?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, çeyrek finale çıktı.

Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyatlarında Çeyrek Finale Yükseldi

METE GAZOZ ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ Mİ?

Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanındaki müsabakalarda Mete Gazoz, klasik yay son 16 turunda Fransız sporcu Thomas Chirault ile karşılaştı. Fransız sporcu ilk seti 29-25 alırken, ikinci set 28-28 berabere bitti. Thomas Chirault, üçüncü seti de 27-26 kazanarak 5-1 öne geçti. Mücadeleyi bırakmayan Mete Gazoz, dördüncü ve beşinci setleri 29-28'lik skorlarla alarak durumu 5-5 yaptı. Mete Gazoz, beraberlik sonrası yapılan son atışta 10 atarken, rakibi 9'da kaldı. Milli sporcu, 5-1 geriden gelerek müsabakayı 6-5 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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