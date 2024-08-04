METE GAZOZ ELENDİ Mİ? Olimpiyatlarda çeyrek finalde elendi mi?

Paris Olimpiyatları'nda çeyrek finale kalan Mete Gazoz elendi mi merak ediliyor. Milli okçu Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Güney Koreli Kim Woojin'e 6-4 kaybederek çeyrek finalde elendi. Peki, Mete Gazoz elendi mi?Olimpiyatlarda çeyrek finalde elendi mi?

METE GAZOZ ELENDİ Mİ?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na dünya, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonu ünvanıyla katılan milli okçu Mete Gazoz, bireysel yarışlarda çeyrek finalde elendi. Okçuluk erkekler bireysel yarışlarında sabah saatlerinde Fransız Thomas Chirault'u 6-5 yenerek tur atlayan milli sporcu, çeyrek finalde Güney Koreli sporcu Kim Woojin ile karşılaştı. Setlerde 2-0 öne geçen Mete Gazoz, 3. set sonucunda 4-2 geriye düşmesine rağmen daha sonra 4-4'lük eşitlikle müsabakayı son sete taşıdı. Son sette Güney Koreli okçu, skoru 28-26 yaptı ve adını yarı finele yükseldi. Bu sonucun ardından Mete Gazoz olimpiyatlara veda etti.