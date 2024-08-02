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Mete Gazoz elendi mi? Mete Gazoz kime elendi? Elif Berra Gökkır- Mete Gazoz olimpiyatlarda elendi mi?

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Olimpiyat şampiyonu okçu Mete Gazoz'un durumu merak konusu oldu. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk branşı karışık takım kategorisinde eleme maçları yapıldı. Les Invalides'te gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi, Elif Berra Gökkır- Mete Gazoz ikilisi temsil etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk branşı karışık takım kategorisinde eleme maçları yapıldı. Les Invalides'te gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi, Elif Berra Gökkır- Mete Gazoz ikilisi temsil etti. Çeyrek finale yükselme müsabakasında Satsuki Noda-Junya Nakanishi ikilisinin temsil ettiği Japonya ile karşı karşıya gelen milliler, müsabakayı 5-4 kaybederek elendi. Peki, Mete Gazoz elendi mi? Mete Gazoz kime elendi?

METE GAZOZ ELENDİ Mİ?

Çeyrek finale yükselme müsabakasında Satsuki Noda-Junya Nakanishi ikilisinin temsil ettiği Japonya ile karşı karşıya gelen milliler, müsabakayı 5-4 kaybederek elendi. İlk seti 38-37 kaybeden milliler, ikinci sette 39-38'lik skorla eşitliği yakaladı. Üçüncü seti Japonya 39-37 kazanırken, dördüncü seti milliler, "tam puanlık" atışlarla 40-36 aldı. Final seti 19-19 beraberlikle sonuçlanırken Japonya, "merkeze yakın ok" avantajıyla çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Mete Gazoz elendi mi? Mete Gazoz kime elendi? Elif Berra Gökkır- Mete Gazoz olimpiyatlarda elendi mi?Elif Berra Gökkır

ERKEK MİLLİ TAKIMI TARİH YAZMIŞTI

Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyanın sahibi oldu. Fransa'nın başkenti Paris'teki Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan milli takım, Wenchao Kao, Zhongyuan Li ve Yan Wang'ın temsil ettiği Çin'le karşılaştı. İlk seti 55-54 kazanan milliler, ikinci seti 57-56 kaybetti. Çin'e üçüncü sette 55-54, dördüncü sette ise 56-54 üstünlük sağlayan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, durumu 6-2'ye getirdi ve bronz madalyanın sahibi oldu. Milli okçular, Paris 2024'te Türkiye adına ilk madalyayı kazanma mutluluğunu tattı.

Mete Gazoz elendi mi? Mete Gazoz kime elendi? Elif Berra Gökkır- Mete Gazoz olimpiyatlarda elendi mi?Mete Gazoz

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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