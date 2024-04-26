MetaMask'ın Geliştiricisi Consensys, SEC'e Meydan Okudu

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Ethereum'a yaklaşımı, MetaMask'ın arkasındaki geliştirici Consensys tarafından sorgulanıyor. Teksas mahkemesinde açılan bu dava, SEC'in kripto varlıkları nasıl sınıflandırdığı konusunda belirsizliklere yol açıyor.

SEC İle Consensys Arasında Ethereum Gerilimi Yükseliyor

Blockchain ve Web3 teknolojileri alanında tanınmış şirketlerin başında gelen Consensys Software Inc., Ethereum üzerindeki düzenlemelerle ilgili ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) meydan okuyarak, Teksas'ta bir mahkeme davası açtı. Ethereum'un bir menkul kıymet olmadığını savunan firma, SEC'in bu yaklaşımına itiraz ediyor.

Consensys'in iddialarına göre SEC, geçmişte Ethereum'un (ETH) menkul kıymet olmadığını ve bu konuda yargı yetkisine sahip olmadığını belirtmiş olmasına rağmen şimdi Ethereum'u bir menkul kıymet olarak sınıflandırmaya çalışıyor. SEC'in bu tutumu, özellikle Ethereum Vakfı ile iş birliği yapan şirketlere mahkeme celpleri gönderilmesi haberleri sonrasında gündeme geldi.

SEC Başkanı Gary Gensler, geçmişte Ethereum'un menkul kıymet olup olmadığı sorularını yanıtsız bırakmış ancak birçok kripto paranın ajansın kontrolü altına gireceğini ima etmişti. Bu durum, kripto para piyasasında belirsizliklere neden oldu.

Consensys, SEC'in MetaMask üzerindeki yaptırımlarını eleştirerek, bu yazılımın sadece bir web tarayıcısı gibi çalıştığını ve Ethereum ağıyla kullanıcıların sorunsuz etkileşimini sağladığını belirtti. Şirket, MetaMask'in bir komisyoncu gibi hareket etmediğini ve menkul kıymet teklif etmediğini vurgulayarak, SEC'in bu iddialarını reddetti.