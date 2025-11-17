Haberler

Meryem Boz kimdir? Meryem Boz kaç yaşında, nereli kariyeri?

Meryem Boz kimdir? Meryem Boz kaç yaşında, nereli kariyeri?
Güncelleme:
Sahaların tozunu atan ve performansıyla adından söz ettiren Meryem Boz, bu kez Survivor 2026 ile ekranlara geliyor. Peki, Meryem Boz kimdir? Meryem Boz kaç yaşında, nereli kariyeri?

Voleybol sahalarının dikkat çeken yıldızı Meryem Boz, Survivor 2026 kadrosunda yer alıyor. Peki, spor kariyerinde pek çok başarıya imza atan Boz'un bu kez ekranlara taşıyacağı hikaye ne olacak? İşte Meryem Boz'un hayatı ve geleceğiyle ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

MERYEM BOZ KİMDİR?

Meryem Boz, 3 Şubat 1988 tarihinde Eskişehir'de doğmuş, Türk voleybolunun önemli isimlerinden biridir. Pasör çaprazı pozisyonunda oynayan Boz, hem kulüp takımlarında hem de millî takımda önemli başarılara imza atmıştır. 1.90 boyundaki başarılı sporcu, VakıfBank, Fenerbahçe, Galatasaray, İlbank, Atom Trefl Sopot, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor, Seramiksan, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Bahçelievler Belediyespor gibi birçok takımda forma giymiştir.

Meryem Boz kimdir? Meryem Boz kaç yaşında, nereli kariyeri?

MERYEM BOZ KAÇ YAŞINDA?

3 Şubat 1988 doğumlu olan Meryem Boz, 2025 itibarıyla 37 yaşındadır.

MERYEM BOZ NERELİ?

Meryem Boz, Eskişehir doğumludur.

MERYEM BOZ'UN KARİYERİ

Meryem Boz, Eskişehir DSİ Bentspor'da voleybola başlamış, ardından İlbank, Atom Trefl Sopot, Fenerbahçe, Halkbank, 3BB Nakornnont, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor, Seramiksan, Galatasaray, Aydın Büyükşehir Belediyespor, VakıfBank ve Bahçelievler Belediyespor'da forma giymiştir. Millî takım kariyerinde ise Filenin Sultanları ile Milletler Ligi ve Avrupa kupalarında birçok ikincilik ve üçüncülük elde etmiştir.

Meryem Boz kimdir? Meryem Boz kaç yaşında, nereli kariyeri?

MERYEM BOZ SURVİVOR'A MI KATILIYOR?

Elde edilen bilgilere göre Meryem Boz, 2026 Survivor yarışmacıları arasında yer alıyor ve televizyon izleyicileri onun performansını merakla takip ediyor.

