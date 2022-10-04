Pasör Çaprazı pozisyonunda görev almaktadır. Milli takım formasıyla Tokyo 2020 Olimpiyat elemelerinde 5 maçta ürettiği 85 sayı ile turnuvanın en değerli oyuncusu seçilmiştir. Peki, Meryem Boz kimdir? Meryem Boz kaç yaşında, nereli? Meryem Boz hayatı ve biyografisi nedir?

Milli takımlarda küçük, yıldız, genç ve A takım olmak üzere her kategoride ay yıldızlı formayı başarıyla temsil eden Meryem Boz'un hayatı merak edildi. Peki, Meryem Boz kimdir? Meryem Boz kaç yaşında, nereli? Meryem Boz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MERYEM BOZ KİMDİR?

Meryem Boz (d. 3 Şubat 1988, Eskişehir), Türk milli voleybolcu.

Pasör Çaprazı pozisyonunda görev almaktadır. Milli takım formasıyla Tokyo 2020 Olimpiyat elemelerinde 5 maçta ürettiği 85 sayı ile turnuvanın en değerli oyuncusu seçilmiştir. Sultanlar Ligi takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir.

BAŞARILARI

Milli takımlarda küçük, yıldız, genç ve A takım olmak üzere her kategoride ay yıldızlı formayı başarıyla temsil eden Meryem Boz, Kadın Voleybol A Milli Takımı ile şu başarılara imza atmıştır;

2010 CEV Avrupa Ligi üçüncülüğü,

2015 CEV Avrupa Ligi ikinciliği,

2017 Avrupa Şampiyonası üçüncülüğü,

2019 Avrupa Şampiyonası ikinciliği,

2020 CEV Tokyo 2020 Olimpiyat Elemeleri'ni kazanan A Milli Kadın Voleybol takımımız kadrosunda yer almıştır.

2020 Cev Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nin en değerli oyuncusu (MVP) seçilmiştir.

Kulüp kariyerinde ise;

2010-2011 sezonunda Polonya Ligi'nde Atom Trefl Sopot ile lig ikincilik,

2012 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Fenerbahçe ile üçüncülük,

2012-2013 CEV Kupası'nda Fenerbahçe ile ikincilik,

2014-2015 sezonu CEV Challenge Kupası'nda Bursa Büyükşehir Belediye ile şampiyonluk yaşamış,

2014-2015 CEV Challenge Kupası turnuvasının en skorer ve en değerli oyuncusu,

2017-2018 Vestel Venüs Sultanlar Ligi'ni toplamda 495 sayı ve set başına 5 sayı ortalamasıyla en skorer beşinci oyuncusu,

2019-2020 Vestel Venüs Sultanlar Ligi'ni 348 sayı ve set başına 4.9 sayı ortalamasıyla en skorer üçüncü oyuncusu olmuştur.

Meryem Boz spor akademisi

Eskişehir'de 2020 yılında birlikte voleybol da oynadığı eski voleybolcu arkadaşları Gözde Yorgun ve Merve Gülaç'la birlikte kar amacı gütmeyen Meryem Boz Spor Akademisi'ni kurdu.

Pandemi nedeni ile açılışı 2021 yılına ertelenen ve kız çocuklarına hizmet sağlayan spor akademisinin amacı; "topluma faydalı bireyler yetiştirerek Türk voleyboluna katkı sağlamak ve çocukların fiziksel olduğu kadar sosyal gelişimlerini de desteklemek" olarak belirlenmiştir.