UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Mert Günok'un A Milli Takım kadrosunda yer alıp almadığı merak ediliyor. Futbol severler, yaşanan son gelişmeleri araştırıyor. Peki, Mert Günok kadrodan neden çıkarıldı? İşte detaylar...

MERT GÜNOK KADRODAN NEDEN ÇIKARILDI?

UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları nedeniyle İsmail Yüksek ve Mert Günok kadrodan çıkarıldı.

MERT SAKATLANDI MI?

Her iki oyuncunun sakatlıklarının karşılaşmalar sürecinde tam olarak iyileşemeyeceği tespit edilince, kulüplerinde tedavilerine devam etmelerine karar verildi. Bu gelişme üzerine kaleci Berke Özer, İkas Eyüpspor'dan A Milli Takım kadrosuna dahil edildi. TFF açıklamasında, "Milli Takımımızın sağlık kontrolleri sonrası alınan karar doğrultusunda İsmail Yüksek ve Mert Günok'un kadrodan çıkarıldığı ve Berke Özer'in kadroya dahil edildiği" belirtildi.