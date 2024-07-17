Mert Furkan Bayram kimdir? Atletico Madrid'in yeni transferi Mert Furkan Bayram kaç yaşında ve nereli?

Gündeme Atletico Madrid transferi ile gelen genç kaleci, Altınordu forması altında gösterdiği başarılı performansla gelecek vaat eden oyuncular arasında yer alıyordu. İşte, Atletico Madrid'in yeni transferi Mert Furkan Bayram hakkında merak edilenler…

MERT FURKAN BAYRAM KİMDİR?

Mert Furkan Bayram, 2 Ocak 2005 tarihi İzmir doğumludur. Kaleci mevkiinde oynayan futbolcu 73 kg, 190 cm boyundadır. Mert Bayram, 2023-2024 sezonunda profesyonel ligde ilk kez sahaya çıktı ve etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu süreçte U18 ve U19 Milli Takımı'na seçilerek başarısını ulusal düzeyde de kanıtladı. Sezon başında A Takım'da Serhat Öztaşdelen ile forma rekabetine giren genç kaleci, TFF 2. Lig'de 16 maçta ilk 11'de görev yaptı. Altınordu formasıyla sergilediği üstün performans, onu geleceğin vaat eden oyuncuları arasına soktu.