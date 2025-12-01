Haberler

Merkez nüfusu 100 bin olan Kars'ta araç sayısı 50 bini aştı

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu'nun yıl sonu verilerinde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Merkez nüfusu 100 bin olan Kars'ta kayıtlı araç sayısının 50 bini aştığı tespit edildi. Şehirdeki araç sayısının fazlalığı cadde ve sokaklarda trafik sorunu yaşanmasına neden olurken, otopark sıkıntısı da vatandaşların günlük yaşamını epey zorlaştırıyor.

  • Kars'ın merkez nüfusu yaklaşık 100 bin kişidir.
  • Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 54 bin 138'dir.
  • Kars, TÜİK verilerine göre araç sayısı en yüksek olan ildir.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı son verilere göre, Kars'ın merkez nüfusu yaklaşık 100 bin civarında olmasına rağmen trafiğe kayıtlı araç sayısı 54 bin 138'e ulaştı. Bu rakam, şehirde neredeyse her iki kişiden birinin araç sahibi olduğunu ortaya koyuyor.

BÜYÜK TRAFİK SORUNU YAŞANIYOR

Araç sayısındaki artış, özellikle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda yoğun trafik akışına neden oluyor. Uzmanlar, kişi başına düşen araç oranının Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde olduğuna dikkat çekerek, şehirde büyükşehir trafiğine benzer bir yoğunluğun oluştuğunu ifade ediyor.

OTOPARK SIKINTISI DA VATANDAŞLARI MAĞDUR EDİYOR

Trafiğe ek olarak otopark sıkıntısı da kentlilerin günlük yaşamını zorlaştırıyor. Sürücüler, işlek caddelerde park yeri bulmakta ciddi güçlük çekerken, plansız park uygulamaları gün içinde trafiğin akışını olumsuz etkiliyor. Bazı vatandaşların caddelere duba ve benzeri malzemeler yerleştirerek alan tutmaya çalışması ise ayrı bir karmaşa yaratıyor.

ÇÖZÜM BEKLENTİSİ ARTIYOR

Kent sakinleri, artan araç sayısına karşılık trafik ve otopark sorunlarının çözümü için yeni düzenlemeler yapılmasını talep ediyor. Sürücüler, kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini belirterek yerel yönetimlerden adım bekliyor.

TÜİK verilerine göre araç sayısı en yüksek olan iller aşağıdaki gibi;

- Kars 54 bin 138

- Ağrı 36 bin 501

- Iğdır 33 bin 238

- Ardahan 22 bin 33

Erdem Aksoy
Haberler.com - Yaşam
Haberler.com
500
