MERKEZ BANKASI KASIM AYI FAİZ KARARI! Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Kasım ayı faiz kararı ne zaman belli olur?

Merkez Bankası'nın faiz kararları, ekonomik politikaların en önemli belirleyicilerinden biridir ve her ay düzenlenen toplantılarla ekonomiye yön veriyor. Kasım 2024 için Merkez Bankası'nın faiz kararı, özellikle enflasyon, döviz kuru ve ekonomik büyüme gibi faktörlere bağlı olarak büyük bir ilgiyle bekleniyor. Kasım ayında alınacak karar, yılın geri kalanındaki ekonomik stratejilerle uyumlu olacak şekilde belirlenmesi bekleniyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Kasım ayı faiz kararı ne zaman belli olur? Detayalar haberimizde...

KASIM AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayı faiz kararının 21 Kasım'da açıklanması bekleniyor. Bu toplantıda Merkez Bankası, ülke ekonomisinin genel durumu, enflasyon hedeflemesi ve finansal istikrarı göz önünde bulundurarak faiz oranlarında bir değişiklik yapıp yapmayacağına karar verecek.

TCMB KASIM AYI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), 21 Kasım'da Fatih Karahan başkanlığında toplanacak.